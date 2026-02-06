Jeu de piste L’énigme du lapin de Pâques Mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte
Mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-09
Aidez-nous à retrouver le Lapin de Pâques ! Un jeu de piste pour toute la famille découvrez la cité médiévale en vous amusant !
Mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61
English :
Help us find the Easter Bunny! A treasure hunt for the whole family: discover the medieval city while having fun!
