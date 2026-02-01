Jeu de piste Les 12 travaux d’Hercule Montargis

Jeu de piste Les 12 travaux d'Hercule

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2026-02-27 10:30:00
fin : 2026-02-27 11:30:00

2026-02-27

Venez résoudre des énigmes pour aider Hercule à réaliser ses travaux ! Un jeu conçu comme un es-cape game. Pas besoin d’être un spécialiste en mythologie grecque pour y jouer !   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

Treasure hunt: The 12 labours of Hercules

