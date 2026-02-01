Jeu de piste Les 12 travaux d’Hercule Montargis
Jeu de piste Les 12 travaux d'Hercule Montargis vendredi 27 février 2026.
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2026-02-27 10:30:00
fin : 2026-02-27 11:30:00
2026-02-27
Venez résoudre des énigmes pour aider Hercule à réaliser ses travaux ! Un jeu conçu comme un es-cape game. Pas besoin d'être un spécialiste en mythologie grecque pour y jouer !
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
English :
Treasure hunt: The 12 labours of Hercules
