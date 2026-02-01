Jeu de piste Les 12 travaux d’Hercule

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:30:00

fin : 2026-02-27 11:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Jeu de piste Les 12 travaux d’Hercule

Venez résoudre des énigmes pour aider Hercule à réaliser ses travaux ! Un jeu conçu comme un es-cape game. Pas besoin d’être un spécialiste en mythologie grecque pour y jouer ! .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treasure hunt: The 12 labours of Hercules

L’événement Jeu de piste Les 12 travaux d’Hercule Montargis a été mis à jour le 2026-01-23 par OT MONTARGIS