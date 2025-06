Jeu de Piste Les Archi Kurieux L’Arbre Empathique Brest 13 juillet 2025 10:00

Entre jeu de piste, escape-game et chasse au trésor, résolvez une à une les 20 énigmes sur le patrimoine et l’histoire du Brest ancien, voyagez entre deux rives, trouvez le code secret et libérez les prochaines étapes de votre parcours jusqu’à faire toute la lumière sur un mystérieux secret.

Durant cette activité, vous serez autonome, par famille, et ne serez pas guidés mais l’animatrice qui vous accueillera restera au point de ralliement pendant toute la durée de vos recherches afin de vous donner un coup de pouce.

Niveau famille énigmes pour adultes et enfants de 8 à 12 ans

Informations pratiques

Durée comprise entre 2h30 et 3h selon la rapidité des participants.

A partir de 8 ans (les enfants doivent savoir lire).

Parcours de 3km environ.

Il vous faudra prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés à la météo

Accessible partiellement aux poussettes et fauteuils roulants.

Chiens tolérés si tenus en laisse (un lieu présent sur le parcours ne sera pas accessible avec les chiens).

Billets en vente à l’Office de Tourisme et des Congrès de Brest. .

L’Arbre Empathique Boulevard des Français Libres

Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 69 64 83 66

