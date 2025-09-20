Jeu de piste : les bâtisseurs de Nîmes Jardins de la Fontaine Nîmes

Jeu de piste : les bâtisseurs de Nîmes 20 et 21 septembre Jardins de la Fontaine Gard

3 € par participant. Réservation obligatoire. Départ portail Est des Jardins de la Fontaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Partez à l’aventure en famille dans les rues de Nîmes !

Transformez la visite de la ville en un jeu de piste amusant et éducatif, conçu spécialement pour les enfants.

Munis d’un carnet d’aventure, petits et grands vont explorer le centre historique de Nîmes, résoudre des énigmes, observer ses monuments emblématiques et percer le secret des bâtisseurs de la cité.

La visite se fait en autonomie, à votre propre rythme, en famille.

À la fin de l’aventure, les enfants ayant relevé tous les défis recevront une petite surprise des mains de l’animatrice présente sur place !

➡ Une expérience ludique, conviviale et inoubliable… parfaite pour (re)découvrir Nîmes autrement.

Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie

Créés au XVIIIe siècle sur l'emplacement d'un sanctuaire antique, les jardins de la Fontaine se composent de deux espaces paysagers distincts : un jardin classique dans la plaine et un jardin romantique, aménagé au XIXe siècle sur les pentes du Mont Cavalier. Des monuments romains (temple de Diane, Tour Magne, bassin de la source) et un mobilier de grande qualité donnent au jardin son caractère historique où le végétal fait écrin.

© Didasko