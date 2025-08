Jeu de piste Les chemins de l’histoire de l’homme (dès 6 ans)- Fête de la science Impasse de l’Industrie Clérieux

Jeu de piste Les chemins de l’histoire de l’homme (dès 6 ans)- Fête de la science Impasse de l’Industrie Clérieux dimanche 12 octobre 2025.

Jeu de piste Les chemins de l’histoire de l’homme (dès 6 ans)- Fête de la science

Impasse de l’Industrie Bibliothèque de Clérieux Clérieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Dans le cadre de la Fête de la science, la bibliothèque de Clérieux vous invite à participer à un jeu de pistes pour retrouver le cheminement des humains de Sahelantropus tchadensis il y a 7 millions d’années à Homo sapiens.

.

Impasse de l’Industrie Bibliothèque de Clérieux Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 01 22 71 clerieuxlemag@gmail.com

English :

As part of the Fête de la science, the Clérieux library invites you to take part in a treasure hunt to find out how humans evolved from Sahelantropus tchadensis 7 million years ago to Homo sapiens.

German :

Im Rahmen des Festes der Wissenschaft lädt die Bibliothek von Clérieux Sie ein, an einer Schnitzeljagd teilzunehmen, um den Weg der Menschen von Sahelantropus tchadensis vor 7 Millionen Jahren bis zum Homo sapiens zu finden.

Italiano :

Nell’ambito della Fête de la science, la biblioteca Clérieux vi invita a partecipare a una caccia al tesoro per scoprire come l’uomo si è evoluto da Sahelantropus tchadensis 7 milioni di anni fa a Homo sapiens.

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, la biblioteca Clérieux le invita a participar en una búsqueda del tesoro para descubrir cómo evolucionó el ser humano desde el Sahelantropus tchadensis, hace 7 millones de años, hasta el Homo sapiens.

L’événement Jeu de piste Les chemins de l’histoire de l’homme (dès 6 ans)- Fête de la science Clérieux a été mis à jour le 2025-07-29 par Valence Romans Tourisme