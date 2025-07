JEU DE PISTE LES CHEVALIERS EN QUÊTE ! Olargues

JEU DE PISTE LES CHEVALIERS EN QUÊTE !

Avenue du champ des Horts Olargues Hérault

L’histoire médiévale d’Olargues est remarquable. Rien de mieux qu’un grand jeu de piste pour la découvrir. Votre périple vous mènera à travers les ruelles du village en quête d’histoires, d’énigmes et de bonne humeur !

Prévoir chaussures de marches. Inscription obligatoire, places limitées. .

English :

Olargues has a remarkable medieval history. What better way to discover it than with a great treasure hunt? Your journey will take you through the narrow streets of the village in search of stories, riddles and fun!

German :

Die mittelalterliche Geschichte von Olargues ist bemerkenswert. Es gibt nichts Besseres als eine große Schnitzeljagd, um sie zu entdecken. Ihre Reise führt Sie durch die Gassen des Dorfes auf der Suche nach Geschichten, Rätseln und guter Laune!

Italiano :

Olargues ha una notevole storia medievale. Per scoprirla non c’è niente di meglio di una grande caccia al tesoro. Il vostro viaggio vi condurrà attraverso le strette vie del villaggio alla ricerca di storie, indovinelli e buonumore!

Espanol :

Olargues tiene una notable historia medieval. Nada como una gran búsqueda del tesoro para descubrirla. Su viaje le llevará por las callejuelas del pueblo en busca de historias, acertijos y buen humor

