Jeu de piste Les filles du Guil’ Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Jeu de piste Les filles du Guil’

Le Port Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-06

À l’aide de votre sac à dos d’enquêteur, partez en famille afin de retrouver le coffre et le trésor… Une manière ludique de découvrir ou redécouvrir le Guilvinec !

Activité en autonomie. Sac à dos à retirer (avant 16h) et à rendre à l’accueil d’Haliotika pendant les heures d’ouverture. Dans la limite des places disponibles. .

Le Port Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeu de piste Les filles du Guil’ Guilvinec a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Destination Pays Bigouden