Jeu de piste Les filles du Guil’ Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Jeu de piste Les filles du Guil’ Le Port Terrasse panoramique Guilvinec lundi 6 juillet 2026.

Jeu de piste Les filles du Guil’

Le Port Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-06

À l’aide de votre sac à dos d’enquêteur, partez en famille afin de retrouver le coffre et le trésor… Une manière ludique de découvrir ou redécouvrir le Guilvinec !

Activité en autonomie.  Sac à dos à retirer (avant 16h) et à rendre à l’accueil d’Haliotika pendant les heures d’ouverture.  Dans la limite des places disponibles.   .

Le Port Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jeu de piste Les filles du Guil’ Guilvinec a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Destination Pays Bigouden