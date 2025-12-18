Jeu de piste Les filles du Guil’ Le Port Terrasse panoramique Guilvinec
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-31
2026-07-06
À l’aide de votre sac à dos d’enquêteur, partez en famille afin de retrouver le coffre et le trésor… Une manière ludique de découvrir ou redécouvrir le Guilvinec !
Activité en autonomie. Sac à dos à retirer (avant 16h) et à rendre à l’accueil d’Haliotika pendant les heures d’ouverture. Dans la limite des places disponibles. .
Le Port Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38
