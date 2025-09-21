Jeu de piste « Les gardiens du patrimoine » Domaine des Tourelles

Jeu de piste « Les gardiens du patrimoine » Domaine des Tourelles dimanche 21 septembre 2025.

Jeu de piste gratuit. Pour les mineurs, l’accompagnement d’un adulte est impératif.

Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T13:30:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T13:30:00

Ouvrez grand les yeux et observez pour préserver

En déambulation dans le village de la Plaine des Palmistes, observez les richesses dont est composé notre patrimoine architecturale.

Une balade pour observer, admirer et préserver.

Domaine des Tourelles 260, rue de la République, 97431 Plaine-des-Palmistes 97431 La Réunion La Réunion 02 62 51 47 59 http://www.domaine-tourelles.com

