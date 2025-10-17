Jeu de piste » Les histoires oubliées de Roch l’Albatros » Ile de Nantes Nantes

Jeu de piste » Les histoires oubliées de Roch l’Albatros » 17 – 22 octobre Ile de Nantes Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T08:30:00 – 2025-10-17T20:30:00

Fin : 2025-10-22T08:00:00 – 2025-10-22T20:30:00

Cet automne, durant les vacances, partez enquêter à travers la ville de Nantes et le temps !

Récupérez gratuitement un stylo et votre livret de jeu chez les commerçants participants et devenez détective pour l’Agence Corto.

Une histoire fantastique en 3 chapitres.

1er chapitre du 17 au 22 octobre chez les commerçants de Prairie au Duc République

2ème chapitre du 23 au 28 octobre chez les commerçants du quai de la Fosse

3ème chapitre du 29 octobre au 1er novembre chez les commerçants de Prairie au Duc Nefs.

Ile de Nantes, Nantes 44200 Loire-Atlantique Pays de la Loire

