Jeu de piste » Les histoires oubliées de Roch l’Albatros » Quai de la Fosse Nantes

Jeu de piste » Les histoires oubliées de Roch l’Albatros » Quai de la Fosse Nantes mercredi 8 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 –

Gratuit : oui gratuit Jeu gratuit, sans obligation d’achat, tout public. Tout public

Cet automne, durant les vacances, partez enquêter à travers la ville de Nantes et le temps !Récupérez gratuitement un stylo et votre livret de jeu chez les commerçants participants et devenez détective pour l’Agence Corto.Une histoire fantastique en 3 chapitres.1er chapitre du 17 au 22 octobre chez les commerçants de Prairie au Duc République2ème chapitre du 23 au 28 octobre chez les commerçants du quai de la Fosse3ème chapitre du 29 octobre au 1er novembre chez les commerçants de Prairie au Duc Nefs.

Quai de la Fosse Centre-ville Nantes 44000