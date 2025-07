Jeu de piste Le lac des Chavants Les Houches

Jeu de piste Le lac des Chavants Les Houches jeudi 31 juillet 2025.

Jeu de piste

Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

En famille ou entre amis, partez à la découverte du site des Chavants aux Houches en vous prêtant au jeu pensé et organisé par le service animation de l’Office de Tourisme.

English :

With family or friends, discover the site of Chavants aux Houches by playing a game designed and organized by the animation service of the Tourist Office.

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden den Ort Les Chavants in Les Houches, indem Sie sich an dem Spiel beteiligen, das von der Animationsabteilung des Fremdenverkehrsamtes ausgedacht und organisiert wurde.

Italiano :

In famiglia o con gli amici, scoprite il sito di Chavants a Les Houches partecipando a un gioco ideato e organizzato dal servizio attività dell’Ufficio del Turismo.

Espanol :

En familia o entre amigos, descubra el paraje de Chavants en Les Houches participando en un juego ideado y organizado por el departamento de actividades de la Oficina de Turismo.

