Jeu de piste « Les mystères de Landi » Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00, 16h30 Bibliothèque Mangin Finistère

Trois créneaux sont proposés le samedi 20, pour en profiter : à 10h, 14h et 16h30 / Départ de la bibliothèque. Prévoir 2h de balade environ.

Jeu gratuit (sur présentation d’une pièce d’identité) – Dès 8 ans. Réservation conseillée au 02 98 68 67 63

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

En partenariat avec © Les ArchiKurieux, les élèves de la classe de CM2 de Mme Librizzi de l’école Notre-Dame-des-Victoires ont imaginé la conception d’un jeu de piste permettant de partir, en famille, à la découverte des richesses patrimoniales de la Ville de Landivisiau.

Bibliothèque Mangin 28 rue Mangin 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne https://landivisiau.fr/fr/rb/917295/la-bibliotheque-xavier-grall

© Ville de Landivisiau