Jeu de piste « Les Trésors de Cabannes » Samedi 20 septembre, 13h30 Pôle Intergénérationnel Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Préparez-vous à explorer Cabannes comme vous ne l’avez jamais fait ! Venez participer à un jeu de piste ludique et culturel à travers les rues et les monuments de notre village.

Comment ça marche ?

À votre arrivée au Pôle Intergénérationnel, vous recevrez :

Une carte indiquant les neuf lieux à visiter

Une liste d’énigmes

Les instructions pour reconstituer une mystérieuse photo

Votre mission :

Parcourir les neuf lieux emblématiques de Cabannes indiqués sur votre carte

Répondre aux énigmes en lien avec l’histoire et les monuments

Trouver les morceaux de photo cachés à chaque étape

Revenir au pôle intergénérationnel avec toutes les réponses… et la photo reconstituée pour obtenir votre prix !

Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, venez relever le défi et redécouvrir Cabannes sous un nouvel angle !

Pôle Intergénérationnel 1 boulevard Saint-Michel, 13440 Cabannes Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://mairie-cabannes.fr/fr/ https://www.facebook.com/VilleCabannes Pôle Intergénérationnel : médiathèque, espace jeunes, seniors, dojo… Parking

Mairie de Cabannes