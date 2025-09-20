Jeu de piste « Les Trésors de Cabannes » Pôle Intergénérationnel Cabannes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Préparez-vous à explorer Cabannes comme vous ne l’avez jamais fait ! Venez participer à un jeu de piste ludique et culturel à travers les rues et les monuments de notre village.
Comment ça marche ?
À votre arrivée au Pôle Intergénérationnel, vous recevrez :
Une carte indiquant les neuf lieux à visiter
Une liste d’énigmes
Les instructions pour reconstituer une mystérieuse photo
Votre mission :
Parcourir les neuf lieux emblématiques de Cabannes indiqués sur votre carte
Répondre aux énigmes en lien avec l’histoire et les monuments
Trouver les morceaux de photo cachés à chaque étape
Revenir au pôle intergénérationnel avec toutes les réponses… et la photo reconstituée pour obtenir votre prix !
Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, venez relever le défi et redécouvrir Cabannes sous un nouvel angle !
Pôle Intergénérationnel 1 boulevard Saint-Michel, 13440 Cabannes Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://mairie-cabannes.fr/fr/ https://www.facebook.com/VilleCabannes Pôle Intergénérationnel : médiathèque, espace jeunes, seniors, dojo… Parking
Mairie de Cabannes