Jeu de piste « Les trésors du Patrimoine » Maison principale du Galion La Trinité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Plongez dans une aventure ludique et captivante au cœur du Galion !

Avec le jeu de piste “Trésors et patrimoine”, partez à la découverte des secrets de la maison principale et de son histoire. Entre énigmes à résoudre, indices à déchiffrer et détails à observer, petits et grands deviendront de véritables explorateurs du patrimoine.

Une activité originale et accessible toute la journée, pour vivre le patrimoine autrement et partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Maison principale du Galion 1 chemin du galion 97220 La trinité La Trinité 97220 Martinique Martinique +596696707707 https://baiedestresors.com Prendre la direction de l’usine sucrière du Galion puis suivre les panneaux « Baie des Trésors » sur 900m.

Baie des Trésors – T.SALINIERE