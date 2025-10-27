Jeu de piste L’héritage du Corsaire Landerneau

Landerneau Finistère

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29

Entre jeu de piste, escape game et chasse au trésor, ouvrez les enveloppes et résolvez une à une les 20 énigmes sur le patrimoine et l’histoire de Landerneau. Partez sur les traces de notre arrière-grand oncle Archibald et aidez-le dans sa mission à Landerneau ! Trouvez les codes secrets et libérez les prochaines étapes de votre parcours jusqu’à faire toute la lumière sur un mystérieux secret.

Durant cette activité, vous serez autonome, par famille, et ne serez pas guidés mais l’animatrice qui vous accueillera restera au point de ralliement pendant toute la durée de vos recherches afin de vous donner un coup de pouce.

Niveau découverte, à partir de 8 ans minimum.

En autonomie durée 1h30 à 2h.

Sur réservation: en ligne sur www.lesarchikurieux.fr et à l’Office de tourisme du Pays de Landerneau-daoulas. .

Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 69 64 83 66

