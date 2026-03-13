Jeu de piste “L’Inconnu du Cap”

Bourg Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Un brigand aurait dévasté Pont-Croix mais les habitants, terrorisés, n’osent encore prononcer son nom. Notre arrière-grand-oncle Archibald se livre à une véritable enquête mais devant l’ampleur de la tâche, il implore votre aide pour décrypter les énigmes et trouver les mots de passe qui permettront de résoudre ce mystère.

Enfants à partir de 8 ans, sachant lire et accompagnés d’au moins un adulte, entre 1h30 et 2h. Retrouvez le mot de passe caché derrière chacune des énigmes proposées pour découvrir la ville et son histoire. Conservez-le précieusement car il vous donnera accès aux énigmes suivantes et au mot de passe final ! Parcours inaccessible aux poussettes et fauteuils.

Uniquement sur réservation.

Billetterie en vente auprès de l’office de tourisme. .

Bourg Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 41 57 78 60

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English : Jeu de piste “L’Inconnu du Cap”

L’événement Jeu de piste “L’Inconnu du Cap” Pont-Croix a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz