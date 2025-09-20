Jeu de piste « Loud’un seul morceau » Collégiale Sainte-Croix Loudun

Jeu de piste « Loud’un seul morceau » Collégiale Sainte-Croix Loudun samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste « Loud’un seul morceau » Samedi 20 septembre, 15h00 Collégiale Sainte-Croix Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Jeu de piste, partez à la recherche des différentes pièces d’un puzzle à travers la ville, en résolvant une série d’énigmes !

Prévoir un téléphone portable avec lecteur QR code.

Départ Collégiale Sainte-Croix.

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 86200 Loudun Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 98 62 00 http://www.ville-loudun.fr Après avoir été vendu à la Révolution comme bien national, ce superbe édifice roman fondé en 1062, a été doté d’une charpente métallique provenant de l’exposition universelle de 1889 et a servi de marché couvert jusqu’en 1991. Le chœur roman majestueux et les peintures murales de la fin du XIIIe siècle servent aujourd’hui d’écrin à des expositions et à des concerts.

Jeu de piste, partez à la recherche des différentes pièces d’un puzzle à travers la ville, en résolvant une série d’énigmes !

© Ville de Loudun