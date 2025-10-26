Jeu de piste Loury

Jeu de piste Loury dimanche 26 octobre 2025.

Jeu de piste

Place Antoine Masson Loury Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Jeu de piste dans le parc du château de Loury. Depuis toujours, les arbres communiquent entre eux grâce à un langage secret qui passe par leurs racines et les champignons du sol. Une dizaine d’énigmes permettra aux familles de reconnaître les arbres du parc.

Jeu de piste dans le parc du château de Loury. Une dizaine d’énigmes permettra aux familles de reconnaître les arbres du parc.

Depuis toujours, les arbres communiquent entre eux grâce à un langage secret qui passe par leurs racines et les champignons du sol.

Mais…catastrophe ! Le code a été brouillé et les arbres du parc n’arrivent plus à s’entendre. Si le message n’est pas déchiffré avant la tombée de la nuit, les animaux ne sauront plus où trouver refuge et nourriture ! .

Place Antoine Masson Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 43 65 74 lourymusee@gmail.com

English :

Do you enjoy puzzles and logic games? Do you have a keen sense of observation? Then this game is for you and your team!

As part of Museum Night, come and help the famous journalist Gaston Leflair solve this thrilling investigation and find the trail of Jean Le Boiteux.

German :

Sind Sie ein Freund von Rätseln und Logikspielen? Sie haben eine gute Beobachtungsgabe? Dann ist dieses Spiel genau das Richtige für Sie und Ihr Team!

Helfen Sie im Rahmen der Nacht der Museen dem berühmten Journalisten Gaston Leflair bei der Lösung dieser spannenden Untersuchung und kommen Sie Je

Italiano :

Vi piacciono i puzzle e i giochi di logica? Avete uno spiccato senso di osservazione? Allora questo gioco fa per voi e per la vostra squadra!

Nell’ambito della Notte dei Musei, venite ad aiutare il famoso giornalista Gaston Leflair a risolvere questa avvincente indagine e a scoprire le tracce di J

Espanol :

¿Le gustan los rompecabezas y los juegos de lógica? ¿Tienes un agudo sentido de la observación? Entonces, ¡este juego es para ti y tu equipo!

En el marco de la Noche de los Museos, venga a ayudar al famoso periodista Gaston Leflair a resolver esta apasionante investigación y a encontrar el rastro

L’événement Jeu de piste Loury a été mis à jour le 2025-10-14 par ADRT45