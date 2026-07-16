Jeu de piste, Mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Nazaire-sur-Charente

Informations pratiques

Jeu de piste Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine bâti d’un bourg rural à travers une chasse au trésor ludique et accessible à tous.

Mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente 1 Rue du Bourg, 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Parking

R’bus Ligne F

Partez à la découverte du patrimoine bâti d’un bourg rural à travers une chasse au trésor ludique et accessible à tous.

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