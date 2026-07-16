Jeu de piste, Mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Nazaire-sur-Charente
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente · Saint-Nazaire-sur-Charente
Informations pratiques
Jeu de piste Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Partez à la découverte du patrimoine bâti d’un bourg rural à travers une chasse au trésor ludique et accessible à tous.
Mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente 1 Rue du Bourg, 17780 Saint-Nazaire-sur-Charente Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Parking
R’bus Ligne F
Partez à la découverte du patrimoine bâti d’un bourg rural à travers une chasse au trésor ludique et accessible à tous.
©culture&patrimoine