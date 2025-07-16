Jeu de piste Mar’beau Château de Marbeaumont Bar-le-Duc

Château de Marbeaumont 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Explorer le château de Marbeaumont, c’est découvrir un lieu hors du temps qui dépasse le cadre du simple monument.

Témoin de l’architecture de la Belle Époque, qui puise son inspiration dans les styles anciens, le Château de Marbeaumont reflète la réussite sociale et économique de son propriétaire, le banquier Paul Varin-Bernier.

Il abrite depuis 1996 la Médiathèque Jean Jeukens.

Suivez votre guide, menez votre enquête pour apprendre les secrets du château et de sa façade.

Amusement et enrichissement garanti pour petits et grands !

Rendez-vous devant le Château de Marbeaumont. Enfants accompagnés.

Places limitées, réservations conseillées.Tout public

Château de Marbeaumont 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr

English :

To explore the Château de Marbeaumont is to discover a timeless place that is more than just a monument.

A testament to Belle Époque architecture, which drew its inspiration from ancient styles, the Château de Marbeaumont reflects the social and economic success of its owner, banker Paul Varin-Bernier.

Since 1996, it has been home to the Jean Jeukens multimedia library.

Follow your guide and investigate to learn the secrets of the château and its façade.

Fun and enrichment guaranteed for young and old!

Meet in front of the Château de Marbeaumont. Accompanied children.

Places limited, reservations recommended.

German :

Das Schloss Marbeaumont zu erkunden bedeutet, einen zeitlosen Ort zu entdecken, der über den Rahmen eines einfachen Denkmals hinausgeht.

Das Château de Marbeaumont ist ein Zeugnis der Architektur der Belle Époque, die ihre Inspiration aus alten Stilen schöpft, und spiegelt den sozialen und wirtschaftlichen Erfolg seines Besitzers, des Bankiers Paul Varin-Bernier, wider.

Seit 1996 beherbergt es die Mediathek Jean Jeukens.

Folgen Sie Ihrem Führer und stellen Sie Nachforschungen an, um die Geheimnisse des Schlosses und seiner Fassade zu erfahren.

Spaß und Bereicherung für Groß und Klein garantiert!

Treffpunkt vor dem Schloss von Marbeaumont. Kinder in Begleitung.

Begrenzte Plätze, Reservierungen werden empfohlen.

Italiano :

Esplorare lo Château de Marbeaumont significa scoprire un luogo senza tempo che è più di un semplice monumento.

Testimonianza dell’architettura della Belle Époque, che si ispirava agli stili antichi, il Castello di Marbeaumont riflette il successo sociale ed economico del suo proprietario, il banchiere Paul Varin-Bernier.

Dal 1996 ospita la biblioteca multimediale Jean Jeukens.

Seguite la vostra guida e indagate per scoprire i segreti del castello e della sua facciata.

Divertimento e arricchimento garantiti per grandi e piccini!

Appuntamento davanti al Castello di Marbeaumont. Bambini accompagnati.

Posti limitati, si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Recorrer el castillo de Marbeaumont es descubrir un lugar intemporal que es más que un monumento.

Testimonio de la arquitectura de la Belle Époque, inspirada en estilos antiguos, el castillo de Marbeaumont refleja el éxito social y económico de su propietario, el banquero Paul Varin-Bernier.

Desde 1996, alberga la biblioteca multimedia Jean Jeukens.

Siga a su guía e investigue para conocer los secretos del castillo y su fachada.

¡Diversión y enriquecimiento garantizados para grandes y pequeños!

Encuentro frente al castillo de Marbeaumont. Niños acompañados.

Plazas limitadas, se recomienda reservar.

