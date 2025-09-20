Jeu de piste « Mission Patrimoine Mondial » Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Strasbourg

Jeu de piste « Mission Patrimoine Mondial » 20 et 21 septembre Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Bas-Rhin

Départ devant le stand du 5e Lieu, place du Château. Dès 8 ans, et jusqu’à 99 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Saviez-vous que Strasbourg fait partie des 1 223 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, comme le Taj Mahal ou la Grande Muraille de Chine ?

Suivez le guide de notre jeu de piste « Mission Patrimoine Mondial » pour explorer « Strasbourg, Grande-Île et Neustadt « ! Ouvrez les yeux pour découvrir des détails architecturaux cachés, des bâtiments atypiques, et surtout faire le plein d’anecdotes ! À vous de jouer pour observer ce patrimoine vivant !

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un équipement municipal situé au 5, place du Château, à Strasbourg. Il associe « La Boutique Culture », une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois.

Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.

