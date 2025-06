Jeu de piste Montbazon 1 juillet 2025 07:00

Venez découvrir autrement la ville de Montbazon et son histoire, grâce à un jeu de piste interactif ! Au départ de la Maison des Arts, vous devrez résoudre énigmes et problèmes logiques pour découvrir le mystère de Lilian Whitteker, une peintre bien connue des Montbazonnais.

Vous aurez besoin d’une bonne paire de baskets et de vos méninges pour percer les mystères de Montbazon. .

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

English :

Discover the town of Montbazon and its history in a whole new way, thanks to an interactive treasure hunt! Starting at the Maison des Arts, you’ll have to solve riddles and logical problems to uncover the mystery of Lilian Whitteker, a well-known Montbazon painter

German :

Entdecken Sie die Stadt Montbazon und ihre Geschichte auf andere Weise, dank einer interaktiven Schnitzeljagd! Ausgehend vom Maison des Arts müssen Sie Rätsel und logische Probleme lösen, um das Geheimnis von Lilian Whitteker, einer den Montbazonern wohlbekannten Malerin, zu lüften

Italiano :

Venite a scoprire la città di Montbazon e la sua storia in un modo completamente nuovo, grazie a una caccia al tesoro interattiva! Partendo dalla Maison des Arts, dovrete risolvere indovinelli e problemi logici per scoprire il mistero di Lilian Whitteker, una pittrice molto conosciuta dagli abitanti di Montbazon

Espanol :

Venga a descubrir la ciudad de Montbazon y su historia de una forma totalmente nueva, gracias a una búsqueda del tesoro interactiva Empezando en la Maison des Arts, tendrás que resolver acertijos y problemas lógicos para desvelar el misterio de Lilian Whitteker, una pintora muy conocida por los habitantes de Montbazon

