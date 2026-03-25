Jeu de piste Salle des Fêtes Montmerle-sur-Saône

Jeu de piste

Salle des Fêtes 35 Rue de Lyon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09 15:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Découvre les œuvres du Salon Artistique en t’amusant, grâce à un jeu de piste ! Pour les enfants à partir de 6 ans.

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Salle des Fêtes 35 Rue de Lyon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr

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English :

Have fun discovering the works at the Salon Artistique, thanks to a treasure hunt! For children aged 6 and over.

L’événement Jeu de piste Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre