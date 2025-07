Jeu de piste nature en ville Sainte-Livrade-sur-Lot

Jeu de piste nature en ville Sainte-Livrade-sur-Lot mercredi 9 juillet 2025.

Jeu de piste nature en ville

Lieu communiqué par téléphone Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-09 16:00:00

fin : 2025-07-09

2025-07-09

Cet été, le CPIE 47 vous emmène à la découverte du patrimoine naturel du Grand Villeneuvois !

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de la CAGV, le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot vous propose plusieurs rendez-vous à la rencontre des richesses naturelles du territoire !

Lieu communiqué par téléphone Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34

English : Jeu de piste nature en ville

This summer, CPIE 47 invites you to discover the natural heritage of the Grand Villeneuvois!

As part of the CAGV’s Atlas of Biodiversity, the CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot is organizing several events to help you discover the region’s natural riches!

German : Jeu de piste nature en ville

Diesen Sommer nimmt Sie das CPIE 47 mit auf eine Entdeckungsreise durch das Naturerbe des Grand Villeneuvois!

Im Rahmen des Biodiversitätsatlasses der CAGV bietet Ihnen das CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot mehrere Termine an, bei denen Sie die Naturschätze der Region kennenlernen können!

Italiano :

Quest’estate, CPIE 47 vi porta alla scoperta del patrimonio naturale del Grand Villeneuvois!

Nell’ambito dell’Atlante della biodiversità del CAGV, il CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot organizza una serie di eventi per farvi scoprire le ricchezze naturali del territorio!

Espanol : Jeu de piste nature en ville

Este verano, el CPIE 47 le invita a descubrir el patrimonio natural del Grand Villeneuvois

En el marco del Atlas de la Biodiversidad del CAGV, el CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot organiza numerosas actividades para descubrir las riquezas naturales de la región

