Jeu de Piste. Nid d’oiseau Plouarzel

Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère

Début : 2026-02-18 10:30:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

2026-02-18

Jeu de piste animé par Laure d’Eco’Lau dans le parc du château de Kerveatoux

Un nid a été retrouvé avec des œufs cassés dedans, sauf un œuf encore intact. Votre mission vous devrez d’abord identifier quel oiseau a pondu ces œufs, ensuite, vous devrez retrouver l’emplacement du nid à partir de sa composition, puis une fois sur place, vous devrez relever les indices qui pourraient nous dire quel animal a fait tomber le nid et a mangé les œufs. Enfin, vous devrez trouver un moyen de protéger l’œuf restant. .

Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 7 60 05 47 55

