JEU DE PISTE NOCTURNE LE TRÉSOR PERDU CHAPELLE DE LA GRAVE Toulouse

À la lampe torche, suivez les indices pour retrouver le trésor de sœur Héloïse.

Le trésor perdu est un jeu de piste nocturne qui transforme la chapelle de La Grave en un terrain d’enquête à la fois ludique et immersif. Après la fermeture du monument au public, plongez dans une aventure scénarisée à la lampe torche, à la recherche du trésor caché de sœur Héloïse. En petits groupes, vous résolvez des énigmes inspirées de l’histoire du lieu et de ses œuvres, guidés par des indices dissimulés tout au long du parcours. Pensé comme une véritable expérience collective, ce jeu mêle patrimoine, coopération et imagination, révélant un autre visage de ce site emblématique toulousain.

CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 51 01 monuments@culture.toulouse.fr

English :

By torchlight, follow the clues to find Sister Heloise’s treasure.

German :

Folgen Sie mit der Taschenlampe den Hinweisen, um den Schatz von s?ur Héloïse zu finden.

Italiano :

Alla luce delle torce, seguite gli indizi per trovare il tesoro di Suor Eloisa.

Espanol :

A la luz de las antorchas, sigue las pistas para encontrar el tesoro de Sor Heloísa.

