Jeu de piste numérique à vélo sur les bords de Garonne à Bordeaux Pont de Pierre de Bordeaux Bordeaux

Jeu de piste numérique à vélo sur les bords de Garonne à Bordeaux Pont de Pierre de Bordeaux Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste numérique à vélo sur les bords de Garonne à Bordeaux 20 et 21 septembre Pont de Pierre de Bordeaux Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T00:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Lucille la libéllule a une mission pour vous !

https://baludik.fr/parcours/4904-mission-mobilite-douce/

Aidez-là à retrouver les panneaux de signalisation égarés sur les bords de la Garonne afin que les cyclistes et les piétons puissent s’orienter. Rendez-vous sur les balises geocaching grâce aux indices puis tentez de résoudre les énigmes et les défis de Lucille pour accomplir cette mission !

Bonne chance !

Ce jeu de piste immersif de 8 de kilomètres (sur les aménagements cyclables et piétons sécurisés) entre les ponts de Pierre et Simone Veil, vous amène à la découverte de l’histoire du patrimoine des bords de la Garonne (monuments, éléments architecturaux, anecdotes historiques insolites).

Pont de Pierre de Bordeaux Pont de pierre, 33100 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://baludik.fr/parcours/4904-mission-mobilite-douce/ »}] Pont de Pierre, situé à Bordeaux.

Lucille la libéllule a une mission pour vous !

© Bordeaux Métropole