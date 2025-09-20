jeu de piste numérique Boulevard gerty archimède Basse-Terre

jeu de piste numérique 20 et 21 septembre Boulevard gerty archimède Guadeloupe

Avoir un véhicule et un téléphone nouvelle génération chargé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T23:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à l’aventure en Guadeloupe !

Depuis 1984, ces journées célèbrent la richesse culturelle et historique de l’Europe. Cette année, nous vous proposons une expérience ludique et immersive : un jeu de piste numérique pour (re)découvrir les trésors cachés de la Guadeloupe ️

En famille, entre amis ou en solo, explorez le patrimoine guadeloupéen autrement, grâce à une aventure interactive mêlant énigmes, découvertes et surprises !

Infos et inscription ici : https://www.mission20.games/

Le patrimoine n’a jamais été aussi vivant !

Boulevard gerty archimède Boulevard gerty archimède Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe Grand boulevard pour rentrer dans Basse-Terre.

En bord de mer, un enrochement qui longe toute la baie de Basse-Terre à Rivière-Sens. De nombreuses roulottes (food trucks) s’y trouvent pour vous régaler). Vous y trouverez la statue accueillante de Gerty Archimède, assise sur son banc. GPS.

Mission 2.0