Jeu de piste numérique et ludique Voyagez avec Madame de Sévigné de Donzère à Grignan Donzère
Jeu de piste numérique et ludique Voyagez avec Madame de Sévigné de Donzère à Grignan Donzère mardi 31 mars 2026.
Jeu de piste numérique et ludique Voyagez avec Madame de Sévigné de Donzère à Grignan
Site du Pont de Robinet Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-03-31
Remontez le temps et parcourez avec Madame de Sévigné le trajet qu’elle empruntait de Donzère à Grignan lorsqu’elle rendait visite à sa fille la Comtesse de Grignan au travers d’un jeu de piste numérique et ludique.
.
Site du Pont de Robinet Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeu de piste numérique et ludique Voyagez avec Madame de Sévigné de Donzère à Grignan
Step back in time and follow Madame de Sévigné as she travelled from Donzère to Grignan to visit her daughter, the Comtesse de Grignan, in a fun digital treasure hunt.
L’événement Jeu de piste numérique et ludique Voyagez avec Madame de Sévigné de Donzère à Grignan Donzère a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence