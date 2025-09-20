Jeu de piste « Operation Tall Boy » Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3 Lorient

Jeu de piste « Operation Tall Boy » Samedi 20 septembre, 14h30 Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3 Morbihan

A partir de 8 ans. RDV sur le parvis de la Cité de la Voile. Gratuit sur inscription. Équipes constituées sur place, prévoir un smartphone pour lire des QR codes.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Juillet 1944, les Alliés préparent l’Opération Tall Boy dans l’espoir de détruire les trois immenses bunkers de la base de Keroman.

Membres du réseau de renseignements Alliance, partez à la recherche d’un message radiophonique de la plus haute importance, caché sur le site de Lorient La Base.

Livret de jeu et boussole en main, rejoignez en équipes les étapes du jeu et résolvez sur place les énigmes, en observant des détails qui passent souvent inaperçus !

Découvrez de façon ludique et originale l’histoire de cette forteresse de béton liée à la Seconde Guerre mondiale.

Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3 Rue du commandant l'Herminier, Keroman 56100 Lorient Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne Principale base de la Bataille de l'Atlantique. Véritable forteresse du 20ème siècle.

