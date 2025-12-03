Jeu de piste Où est la clé des Lumières ? Laval

Jeu de piste Où est la clé des Lumières ?

Jeu de piste dans Laval

Les Lumières de Laval vont-elles briller ce soir ? Rien n’est certain… car la clé qui permet leur allumage a mystérieusement disparu. Pour savoir ce qu’il s’est passé et tenter de retrouver la clé, suivez les pas d’une électricienne un brin étourdie qui semble avoir semé des indices dans quatre sites culturels de la ville la bibliothèque Albert-Legendre, l’Orangerie de la Perrine (pour le Zoom), l’espace Alain-Gerbault et le Manas.

Accessible à tous, ce parcours ludique d’environ 1 heure permettra aux participants de récolter les indices nécessaires pour sauver la magie des Lumières.

Co-construit avec les partenaires culturels de la ville, il est proposé dans le cadre de la Journée internationale des personnes en situation de handicap.

Mercredi 3 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Départs donnés des quatre sites culturels. Possibilité d’utiliser le GPS piéton StreetNav. Attention, pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, départ conseillé depuis la bibliothèque Albert-Legendre. .

