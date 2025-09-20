Jeu de piste Parc Courbet Gagny

Jeu de piste Parc Courbet Gagny samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste 20 et 21 septembre Parc Courbet Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Munis d’un questionnaire, partez à la découverte de 9 points à travers le parc Courbet. Grâce aux QR codes, laissez-vous guider et observez attentivement les lieux pour répondre aux différentes questions. Cette année, un jeu de 7 familles, Le Patrimoine de Gagny, sera offert aux participantes et participants pour tout questionnaire rendu !

Parcours en autonomie

Samedi 20 septembre, de 14h à 18h – à récupérer et déposer à la Maison de Loisirs parents-enfants, 31 rue Contant

Dimanche 21 septembre, de 10h à 17h – à récupérer et déposer au Conservatoire François-Joseph Gossec , 41 avenue Jean Jaurès

Parc Courbet 26 chemin des Bourdons 93220 Gagny Gagny 93220 Parc Carette Seine-Saint-Denis Île-de-France

© Service de communication – Ville de Gagny