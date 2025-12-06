Informations pratiques

[Jeu de piste] Passé/avenir : un « lieu – œuvre d’arts » en mouvement vers l’inconnu / 2031 – « arts mais pas que » dans le paysage ! 18 – 20 septembre Le jardin d’hélys-oeuvre Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Jeu de piste, performance, installation et projections 24h/24 sur RDV et de 10 h à 19h sans RDV :

Venez, revenez!!! découvrir un « lieu-œuvre » c’est à dire « un site transformé en œuvre d’arts mais pas que » un site fondation allant vers 2031 et au-delà : écouter ou réécouter lire ou relire, voir ou revoir, les pièces maîtresses, les œuvres croisées, en mouvements, de passages, in situ, les travaux en cours, les projets, les esquisses, les traces, les ateliers des artistes co-fondateur.e.s transformateur.e.s moniqa ray-bool (1941-2025), CLAUDIO et LO-renzo et de leurs invité.e.s hôtes/hôtes aux deux sens du terme. Sans oublier les petits et grands matri-patri-moines, les arbres remarquables, la faune, la flore, le paysage et les espaces naturels protégés par une pratique artistique respectueuse des biodiversités, en allant de »La grotte de l’ours » de moniqa ray-bool (1941-2025) en passant par le »périscope à l’envers 2031 » de CLAUDIO, ses projections nocturnes et jeux à travers le temps passé/futur jusqu’au »roncier – ZIPV » en mouvement de LO-renzo !

Programme détaillé :

pour cette édition « raviver, résister et ré-imaginer », nous vous proposons un jeu de pistes avec 13 épreuves à travers 31 thèmes et 107 indices à l’intérieur et autour de la maison-livre de MoniqaRBorescences, des caves jusqu’au périscope et à travers le domaine arboré, pluri-centenaire.

Pour en savoir qliquez sur les liens :

–https://ppgm-alainpiotdimassimo.blogspot.com/

– http://www.lejardindhelys-oeuvre.fr/

Le jardin d’hélys-oeuvre 1311, route de la Loue, 24160 Saint Médard d’Excideuil Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33553527878 http://www.lejardindhelys-oeuvre.fr [{« link »: « https://ppgm-alainpiotdimassimo.blogspot.com/ »}, {« link »: « http://www.lejardindhelys-oeuvre.fr/ »}]

Jeu de piste, performance, installation et projections 24h/24 sur RDV et de 10 h à 19h sans RDV :

© le jardin d’hélys-oeuvre