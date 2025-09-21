Jeu de piste patrimonial : « Le Trésor des Bardots » Salle des fêtes Montarnaud

Jeu de piste patrimonial : « Le Trésor des Bardots » Dimanche 21 septembre, 14h30 Salle des fêtes Hérault

Gratuit. Inscription obligatoire à la mairie jusqu’au 18 septembre. Animaux non admis même en laisse, poussettes/fauteuils non adaptés.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Prenez part à ce jeu de piste animé et interprété par AnimaTerre, à la découverte du parcours patrimonial et d’animations surprises.

Salle des fêtes Avenue de Montpellier, 34570 Montarnaud Montarnaud 34570 Hérault Occitanie 04 67 55 40 84 https://www.montarnaud.com contact@montarnaud.fr Parkings et arrêt de bus Hérault Transport 617 (centre) en face.

©AnimaTerre