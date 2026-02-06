jeu de piste photographique Brouage Marennes-Hiers-Brouage

jeu de piste photographique

Brouage 1 Rue du port Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-02-07

Le jeu Jour de tourné est lié à l’exposition de cartes postales et photographies anciennes en grand format dans les rues de Brouage “Brouage autrefois”

.

Brouage 1 Rue du port Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60 contact.brouage@charente-maritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : jeu de piste photographique

The Jour de tourné game is linked to the exhibition of large-format postcards and old photographs in the streets of Brouage: ?Brouage autrefois?

L’événement jeu de piste photographique Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes