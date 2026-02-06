jeu de piste photographique Brouage Marennes-Hiers-Brouage
jeu de piste photographique Brouage Marennes-Hiers-Brouage samedi 7 février 2026.
jeu de piste photographique
Brouage 1 Rue du port Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-02-07
Le jeu Jour de tourné est lié à l’exposition de cartes postales et photographies anciennes en grand format dans les rues de Brouage “Brouage autrefois”
.
Brouage 1 Rue du port Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60 contact.brouage@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : jeu de piste photographique
The Jour de tourné game is linked to the exhibition of large-format postcards and old photographs in the streets of Brouage: ?Brouage autrefois?
L’événement jeu de piste photographique Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes