JEU DE PISTE POLLINISATEURS SAUVAGES Py

JEU DE PISTE POLLINISATEURS SAUVAGES Py jeudi 17 juillet 2025.

JEU DE PISTE POLLINISATEURS SAUVAGES

Py Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-07-17 17:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Un jeu de piste pour petits et grands organisé par la Réserve Naturelle de Py. A l’aide d’une carte et des quelques accessoires, embarquez vous en autonomie dans cette balade ludique à travers la nature à la recherche d’énigmes à résoudre sur les insectes pollinisateurs et de leur trésor caché.

.

Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 56 28

English :

A treasure hunt for young and old organized by the Py Nature Reserve. With the help of a map and a few accessories, embark on a fun, self-guided stroll through nature in search of riddles to solve about pollinating insects and their hidden treasure.

German :

Eine Schnitzeljagd für Groß und Klein, die vom Naturreservat Py organisiert wird. Mit Hilfe einer Karte und einiger Accessoires begeben Sie sich selbstständig auf diesen spielerischen Spaziergang durch die Natur auf der Suche nach Rätseln, die es über bestäubende Insekten und ihre versteckten Schätze zu lösen gilt.

Italiano :

Una caccia al tesoro per grandi e piccini organizzata dalla Riserva Naturale Py. Con l’aiuto di una mappa e di alcuni accessori, si parte per questa divertente passeggiata autoguidata nella natura alla ricerca di indovinelli da risolvere sugli insetti impollinatori e sul loro tesoro nascosto.

Espanol :

Una búsqueda del tesoro para grandes y pequeños organizada por la Reserva Natural de Py. Con la ayuda de un mapa y algunos accesorios, embárcate en este divertido paseo autoguiado por la naturaleza en busca de acertijos que resolver sobre los insectos polinizadores y su tesoro escondido.

L’événement JEU DE PISTE POLLINISATEURS SAUVAGES Py a été mis à jour le 2025-07-10 par OTI CONFLENT CANIGO