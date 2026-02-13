Jeu de piste pour bébés, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
Samedi 28 mars, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:00:00+01:00
Fin : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:00:00+01:00
Autour de l’exposition « Mon mini-musée »
Découverte de l’exposition des créations des enfants des crèches au travers d’un jeu pour les enfants entre 0 et 3 ans accompagnés de leurs parents
Dans le cadre de l’exposition des oeuvres des enfants des crèches réalisées durant le Mois des Petits
Informations et inscriptions auprès de la bibliothèque ou au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr
