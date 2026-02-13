Jeu de piste pour bébés, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Jeu de piste pour bébés Samedi 28 mars, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T11:00:00+01:00

Jeu de piste pour bébés

Autour de l’exposition « Mon mini-musée »

Découverte de l’exposition des créations des enfants des crèches au travers d’un jeu pour les enfants entre 0 et 3 ans accompagnés de leurs parents

Dans le cadre de l’exposition des oeuvres des enfants des crèches réalisées durant le Mois des Petits

Informations et inscriptions auprès de la bibliothèque ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Autour de l’exposition « Mon mini-musée » jeu bébés jeu tout petit

© Unsplash