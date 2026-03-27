Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres Chartres
Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres Chartres mardi 14 avril 2026.
Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres
29, cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-14 14:15:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Pendant les vacances, le musée des Beaux-Arts propose aux enfants de 6 à 11 ans de partir en s’amusant à la découverte de l’exposition Fidji 1838. Face à face
Leur mission ? Aider l’explorateur Dumont d’Urville à retrouver le bon cap et créer une carte des îles Fidji ! Inscription obligatoire via C’Chartres Tourisme voir les renseignements. 7 .
29, cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26
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English :
During the vacations, the Musée des Beaux-Arts offers children aged 6 to 11 the chance to discover the exhibition Fiji 1838. Face à face exhibition
L’événement Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-03-27 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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