Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres

29, cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-14 14:15:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Pendant les vacances, le musée des Beaux-Arts propose aux enfants de 6 à 11 ans de partir en s’amusant à la découverte de l’exposition Fidji 1838. Face à face

Leur mission ? Aider l’explorateur Dumont d’Urville à retrouver le bon cap et créer une carte des îles Fidji ! Inscription obligatoire via C’Chartres Tourisme voir les renseignements. 7 .

29, cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 26 26

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English :

During the vacations, the Musée des Beaux-Arts offers children aged 6 to 11 the chance to discover the exhibition Fiji 1838. Face à face exhibition

L’événement Jeu de piste pour les 6-11 ans au musée des Beaux-Arts de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-03-27 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES