Jeu de piste pour les enfants – COMPLET Musée Quai Zola Rennes Mardi 28 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Un tableau du musée a disparu ! Vous devrez résoudre des énigmes pour réussir à le retrouver…

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire **(15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant).**

Pour réserver, veuillez envoyer un email à [mba-reservations@ville-rennes.fr](mailto:mba-reservations@ville-rennes.fr), en indiquant les informations suivantes :



– Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

– Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

– Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-28T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-28T12:00:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/jeu-de-piste-pour-les-enfants-complet

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine