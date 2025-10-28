Jeu de piste pour les enfants Musée Quai Zola Rennes

Jeu de piste pour les enfants Musée Quai Zola Rennes mardi 28 octobre 2025.

Jeu de piste pour les enfants Musée Quai Zola Rennes Mardi 28 octobre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Un tableau du musée a disparu ! Vous devrez résoudre des énigmes pour réussir à le retrouver…

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire **(15 enfants max. et 1 accompagnateur max. par enfant).**

Pour réserver, veuillez envoyer un email à [mba-reservations@ville-rennes.fr](mailto:mba-reservations@ville-rennes.fr), en indiquant les informations suivantes :



– Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

– Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

– Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-28T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-28T12:00:00.000+01:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/jeu-de-piste-au-musee-3

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine