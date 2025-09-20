Jeu de piste « Quand les Objets racontent l’Histoire » Musée d’histoire du XXe siecle Estivareilles

Jeu de piste « Quand les Objets racontent l’Histoire » 20 et 21 septembre Musée d’histoire du XXe siecle Loire

Jeu Famille Gratuit, mais l’Entrée du Musée est payante à Tarif Réduit : Adulte 3,50 € (au lieu de 4 €) et Gratuit pour les enfants (-12 ans). Prévoir votre Crayon de Papier (seul crayon autorisé au Musée). Jeu à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez en famille, entre amis… explorer les collections du Musée d’histoire !

Partez à la découverte du 20e siècle et à la recherche d’objets de collection.

Le regard aiguisé, vous serez à l’affut de détails cachés, afin de retrouver le document du 20e siècle qui se cache derrière votre énigme. Mais arriverez-vous a démasquer l’Objet Mystère… Rien est moins sûr !

Musée d’histoire du XXe siecle 456 Route du Musée, 42380 Estivareilles, France Estivareilles 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477502920 https://estivareilles42.fr/2019/04/11/le-musee Grâce à une approche historique et chronologique de l’ensemble du siècle, ce lieu permet de mieux appréhender l’enchaînement des faits, les causes multiples des grands conflits mondiaux… Entre l’émergence des sociétés industrielles, la guerre de 1914-1918, une certaine « fin des terroirs » et le déroulement de l’histoire récente européenne, la Résistance est remise en perspective.

Journées européennes du patrimoine 2025

