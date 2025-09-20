JEU DE PISTE Saint-Brevin-les-Pins

Quai Sadi Carnot Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 15:45:00

2025-09-20

Aziliz est une guide de l’office de tourisme qui traverse le temps, pour faire ses visites guidées, la dernière fois qu’elle est revenue d’un de ses voyages un contrebandier du 18ème siècle l’a suivi et depuis l’équilibre de Paimboeuf est menacé car il fait pleins de bêtises.

Aziliz a commencé à enquêter mais elle a depuis disparue… Elle a eu le temps de dresser 4 portraits robots qui sont à l’office de tourisme,

il faut revenir sur son enquête pour pouvoir déterminer qui est le contrebandier afin de le renvoyer dans le passé et de faire annuler toutes ses actions. .

Quai Sadi Carnot Saint-Brevin-les-Pins 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 ot@tourisme-saint-brevin.fr

