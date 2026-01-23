Jeu de piste | Sauver le Carnaval d’Arlequin Quai Cyrano Bergerac

Jeu de piste | Sauver le Carnaval d’Arlequin

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Le Carnaval est bientôt prêt… mais les couleurs se sont enfuies ! Les enfants doivent retrouver les couleurs du carnaval pour que la fête commence.

De 6 à 10 ans • Différents lots à gagner (chocolat, jeu, Expérience Cyrano…) • Sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

English : Jeu de piste | Sauver le Carnaval d’Arlequin

