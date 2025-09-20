Jeu de piste « sauver Marceline » Théâtre de Chartres Chartres

Jeu de piste « sauver Marceline » Théâtre de Chartres Chartres samedi 20 septembre 2025.

Jeu de piste « sauver Marceline » 20 et 21 septembre Théâtre de Chartres Eure-et-Loir

à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un parcours ludique et captivant pour découvrir ce magnifique théâtre à l’italienne tout en s’amusant en famille (à partir de 7 ans) !

Théâtre de Chartres Place de Ravenne, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.theatredechartres.fr « Bâtiment réalisé par l’architecte Piebourg selon le principe du théâtre à l’italienne sur plan rectangulaire. Un emmarchement mène au hall d’entrée avec plafond supporté par des colonnes. Les différents niveaux de balcons de la salle, et le foyer situé au-dessus du hall, sont desservis par des couloirs de circulation et escaliers à gauche et à droite, suivant la disposition traditionnelle. Le deuxième balcon était à l’origine compartimenté de loges « à la française » qui ont été remplacées par de simples fauteuils. Le dernier niveau présente des travées rythmées par des cariatides en bois doré. Le décor est inchangé depuis la création du théâtre. Chaque niveau de balcon comporte un décor de bois doré. Plafond peint. En arrière du mur de scène sont disposés le logement du gardien et les loges d’acteurs. Ce théâtre peut être considéré comme un exemple de l’architecture publique de la fin du XIXe siècle. »

Un parcours ludique et captivant pour découvrir ce magnifique théâtre à l’italienne tout en s’amusant en famille (à partir de 7 ans) !

Arnaud Lombard