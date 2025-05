Jeu de piste – Zone de loisirs des Bourdaines Seignosse, 9 juillet 2025 16:00, Seignosse.

Début : 2025-07-09 16:00:00

fin : 2025-07-09 18:00:00

Ce jeu est une expérience originale, un véritable jeu de piste où il faut être un peu stratège car vous ne pourrez pas résoudre toutes les énigmes cachées sur le terrain de jeu…

Un jeu de piste grandeur nature, entre aventure et évasion.

Envie de vous plonger dans l’esprit des « grandes vacances » ? Ce jeu est une expérience originale, un véritable jeu de piste où il faut être un peu stratège car vous ne pourrez pas résoudre toutes les énigmes cachées sur le terrain de jeu… Par équipe, partez à l’aventure à l’aide d’un GPS de randonnée sur un parcours truffé d’énigmes cachées dans de fausses pommes de pin ou encore de faux insectes… Une vraie parenthèse joyeuse, qui mêle fun et esprit d’équipe, le tout dans une ambiance 100 % good vibes.

2 créneaux

– de 16h à 18h

– de 18h30 à 20h30

2h dont 1h30 d’activité.

Départ Club House, zone de loisirs des Bourdaines.

Tarifs

– 15€ de 6 à 12 ans inclus

– 19€ adulte à partir de 13 ans

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme. .

Zone de loisirs des Bourdaines Départ Club House

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

English :

Summer quest », the game that smells like vacation!

This game is an original experience, a real treasure hunt where you need to be a bit of a strategist, because you won’t be able to solve all the riddles hidden on the playground…

German :

Schnitzeljagd « Summer quest », das Spiel, das nach Urlaub riecht!

Dieses Spiel ist ein originelles Erlebnis, eine echte Schnitzeljagd, bei der Sie ein bisschen Stratege sein müssen, denn Sie werden nicht alle Rätsel lösen können, die auf dem Spielfeld versteckt sind…

Italiano :

Summer quest », il gioco dal sapore di vacanza!

Questo gioco è un’esperienza originale, una vera e propria caccia al tesoro in cui bisogna essere un po’ strateghi perché non sarà possibile risolvere tutti gli enigmi nascosti nel parco giochi…

Espanol : Jeu de piste

Summer quest », ¡el juego con sabor a vacaciones!

Este juego es una experiencia original, una auténtica búsqueda del tesoro en la que tendrás que ser un poco estratega porque no podrás resolver todos los enigmas escondidos en el patio…

