Jeu de piste spécial ados à Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire
mardi 23 février 2027 · Montlouis-sur-Loire
Informations pratiques
Montlouis-sur-Loire
Jeu de piste spécial ados à Montlouis-sur-Loire
6 Rue Jean-Jacques Rousseau Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-23 14:30:00
fin : 2027-02-23 16:00:00
Date(s) :
2027-02-23
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire ! Jeu de piste spécial ados à Montlouis-sur-Loire.
JEU DE PISTE SPÉCIAL ADOS Montlouis-sur-Loire, Médiathèque Stéphane Hessel
Animation pour les 12 – 18 ans
À l’occasion de la présentation de l’exposition « Décors d’architecture » à la médiathèque, viens parcourir la ville à la découverte de son patrimoine.
Énigmes et défis à relever !
Départ possible entre 14h30 et 15h
Durée : 1h environ Gratuit !
Atelier conçu et animé par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine et offert par la municipalité de Montlouis-sur-Loire Inscription : mediatheque@ville-montlouis-loire.fr ou 02 47 45 00 42 .
6 Rue Jean-Jacques Rousseau Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Loire-Touraine Region of Art and History offers a wide range of activities to explore its heritage from September through April! You’re in the Region of Art and History! Special scavenger hunt for teens in Montlouis-sur-Loire.
L’événement Jeu de piste spécial ados à Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37
À voir aussi à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)
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