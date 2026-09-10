Informations pratiques

Montlouis-sur-Loire

Jeu de piste spécial ados à Montlouis-sur-Loire

6 Rue Jean-Jacques Rousseau Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-23 14:30:00

fin : 2027-02-23 16:00:00

Date(s) :

2027-02-23

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire ! Jeu de piste spécial ados à Montlouis-sur-Loire.

JEU DE PISTE SPÉCIAL ADOS Montlouis-sur-Loire, Médiathèque Stéphane Hessel

Animation pour les 12 – 18 ans

À l’occasion de la présentation de l’exposition « Décors d’architecture » à la médiathèque, viens parcourir la ville à la découverte de son patrimoine.

Énigmes et défis à relever !

Départ possible entre 14h30 et 15h

Durée : 1h environ Gratuit !

Atelier conçu et animé par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine et offert par la municipalité de Montlouis-sur-Loire Inscription : mediatheque@ville-montlouis-loire.fr ou 02 47 45 00 42 .

6 Rue Jean-Jacques Rousseau Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Loire-Touraine Region of Art and History offers a wide range of activities to explore its heritage from September through April! You’re in the Region of Art and History! Special scavenger hunt for teens in Montlouis-sur-Loire.

L’événement Jeu de piste spécial ados à Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37