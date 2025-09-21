Jeu de piste spécial dessins animés Départ parking de la mairie Clermont

Jeu de piste spécial dessins animés

Départ parking de la mairie 22 place de la mairie Clermont Landes

Gratuit

Venez participer à notre grand jeu de piste sur le thème des dessins animés !

Au menu, des énigmes pour toute la famille 3 niveaux de difficulté pour que tout le monde s’amuse… même les bouts de chou qui ne savent pas lire !

Départ de la salle du quiller (parking de la mairie de Clermont) entre 14h et 17h venez quand vous voulez ! Une fois équipés de votre feuille de route et de votre crayon, c’est parti pour une boucle de 2,7km jalonnée de 15 énigmes (et même 5 énigmes supplémentaires pour les plus téméraires prêts à affronter les 500m de la boucle « bonus » en fin de parcours !)

Tarif 1€ par participant de +3ans

Sur place buvette goûter bonbons tombola

Page Facebook « Association Boucan d’Enfants Clermont » .

Départ parking de la mairie 22 place de la mairie Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 20 02 boucandenfants@gmail.com

