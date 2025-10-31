Jeu de Piste Spécial Halloween à Paris : L’Enquête des Halles départ : Fontaine des Innocents Paris

Jeu de Piste Spécial Halloween à Paris : L’Enquête des Halles départ : Fontaine des Innocents Paris vendredi 31 octobre 2025.

En équipe de 3 à 6 personnes, il faudra faire appel à votre sens de l’observation, faire preuve de réflexion et de déduction pour résoudre l’énigme avant les autres.

Vous aimez l’aventure ? Vous voulez découvrir Paris autrement ? Participez à un jeu de piste et défiez d’autres équipes….

A Savoir

– Sur le lieu du départ une brève présentation vous plonge dans l’aventure ; un carnet de route vous sera remis qui vous aidera à résoudre des énigmes, suivre des indices et répondre à des questions. Parés pour le départ ? Alors à vos marques, prêts… pistez !

– Chaque groupe de 3 personnes et plus est assuré de former une équipe. Aucune personne ne sera ajoutée dans votre équipe

– Le jeu est adapté à partir de 15 ans, mais les mineurs devront être accompagnés. Les personnes seules ou à deux intégreront une équipe

Pour Halloween,

menez l’enquête dans le quartier des Halles !



Nous sommes en plein règne de Louis XIV. Depuis des mois, Paris est troublé par la disparition de jeunes hommes. Une vingtaine d’années en moyenne, tous beaux garçons, la police enquête depuis des semaines, mais échoue à trouver une piste. Le bruit de ces disparitions parvient jusqu’aux oreilles du roi qui est furieux et demande à sa police de réagir immédiatement. Le sergent de Police vous réquisitionne pour l’épauler dans cette enquête.

Saurez-vous retrouver les circonstances de ces disparitions et arrêter le coupable ?

Le vendredi 31 octobre 2025

de 20h30 à 23h30

payant

15 euros TTC / adulte 12 euros TTC / 12-18 ans gratuit pour les moins de 11 ans

Tout public.

départ : Fontaine des Innocents Pl. Joachim du Bellay 75001 Paris

https://parismabelle.com/reserver-weekend/ info@parismabelle.com