Jeu de piste spécial halloween le chaudron de la sorcière mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Jeu de piste spécial halloween le chaudron de la sorcière

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

Début : Jeudi 2025-10-30

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Un jeu de piste pour transformer les marrons… en bonbons ! trouvez tous les indices et objets magiques dans les ruelles de la cité médiévale

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

English :

A treasure hunt to turn chestnuts… into sweets! Find all the clues and magic objects in the narrow streets of the medieval town

German :

Eine Schnitzeljagd, um Kastanien… in Bonbons zu verwandeln! Finden Sie alle Hinweise und magischen Gegenstände in den Gassen der mittelalterlichen Stadt

Italiano :

Una caccia al tesoro per trasformare le castagne in dolci: trovate tutti gli indizi e gli oggetti magici nelle stradine della città medievale

Espanol :

Una búsqueda del tesoro para convertir las castañas en caramelos! Encuentra todas las pistas y objetos mágicos en las callejuelas de la ciudad medieval

