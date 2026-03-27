Jeu de piste spécial pâques Chez Tatie Granville

Jeu de piste spécial pâques

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-06 16:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Résolvez les énigmes et repérez vous bien dans la ville pour réussir le jeu de piste! Des petits défis et jeux ponctueront le parcours pour ravir petit.es et grand.es. Un bon moment à partager en famille. Un petit goûter avec des chocolats de Pâques vous attendra à l’atelier.

Le jeu est adapté aux plus jeunes de 2 ans comme aux plus grand.es. Chacun y trouvera son compte.

Présence d’un.e adulte obligatoire: le jeu se déroule dans la ville.

Réserver 1 place par personne: tous les adultes et tous les enfants (papi et mamie comptent aussi ;-.

Deux jeux de piste au choix: Dior (quartier jardin Christian Dior, Val ès Fleurs) ou Haute Ville (Plat Gousset, Haute Ville, Rue des Juifs)

Attention le jardin Dior n’est pas accessible aux chiens.

Réservation via le site internet de l’atelier

www.cheztatiegranville.com

Départ entre 14h et 16h .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Jeu de piste spécial pâques

L’événement Jeu de piste spécial pâques Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer